Un top club europeo supera il Milan per Renato Sanches: le ultime (Di sabato 18 giugno 2022) Il Milan è alla ricerca di un giocatore in grado di sostituire, e soprattutto non far rimpiangere, Franck Kessié. Il nome più seguito dalla dirigenza rossonera è indubbiamente quello di Renato Sanches. Il centrocampista del Lille, esploso ad Euro2016, dove fu uno dei protagonisti principali dell'impresa del Portogallo, è considerato il profilo perfetto da Maldini per il settore nevralgico del Diavolo. Da tempo il Milan ha l'accordo con il calciatore, ma la trattativa con il Lille è tutt'altro che facile. I rossoneri non hanno mai alzato la loro offerta pari a 10 milioni di euro, d'altro canto il club francese ne chiede almeno 20 per liberare il classe '97. Come riportato da AS, nello stallo della trattativa tra i ...

