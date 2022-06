Un Posto al Sole, colpo di scena: il ritorno di fiamma della coppia scatenerà il caos (Di sabato 18 giugno 2022) Anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che fa sempre parlare di sé nonostante la sua longevità Nessuna pausa, almeno per ora, per le trame e gli intrecci di Un Posto al Sole. La nota ed apprezzatissima soap opera di Rai Tre farà ancora parlare di sé nelle prossime L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Anticipazioni delle prossime puntate di Unal, la soap opera napoletana che fa sempre parlare di sé nonostante la sua longevità Nessuna pausa, almeno per ora, per le trame e gli intrecci di Unal. La nota ed apprezzatissima soap opera di Rai Tre farà ancora parlare di sé nelle prossime L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

HossainNilofar : RT @Tagota14: Raccolgo la voce della città dalle tonalità diversificate Conto sino a sette prima che le nuvole impertinenti lascino posto a… - fabietto68 : @Masssimilianoo Non me la ricordo in un posto al sole - Masssimilianoo : @fabietto68 Gran bella donna, poi ha avuto successo con Un posto al sole - tmax201220121 : RT @Damianodanny1: POTEVAMO SALVARE MALAGROTTA SOLE 3 ORE - RABBIA VIGILI DEL FUOCOXMANCANZA DI DOTAZIONE ADEGUATA. PRIMA ORA ARRIVATI… - Damianodanny1 : POTEVAMO SALVARE MALAGROTTA SOLE 3 ORE - RABBIA VIGILI DEL FUOCOXMANCANZA DI DOTAZIONE ADEGUATA. PRIMA ORA ARRI… -