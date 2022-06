Un Posto Al Sole anticipazioni: Clara affranta, il passato terribile ritorna (Di sabato 18 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole torna protagonista anche Clara. Il passato sepolto sta per tornare prepotentemente. Clara Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Clara sta vivendo un momento di tranquillità e di equilibrio nella sua vita, ma qualcosa turberà la sua pace. Scopriamo cosa le accadrà in Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Il personaggio di Clara è amatissimo nella soap napoletana e finalmente torna al centro della trama. Clara era entrata nella soap come domestica di Alberto Palladini, per poi innamorarsi follemente dell’uomo. La loro storia è stata molto travagliata, perché l’avvocato ... Leggi su direttanews (Di sabato 18 giugno 2022) Nelle prossime puntate di UnAltorna protagonista anche. Ilsepolto sta per tornare prepotentemente.UnAl(Raiplay screenshot)sta vivendo un momento di tranquillità e di equilibrio nella sua vita, ma qualcosa turberà la sua pace. Scopriamo cosa le accadrà in UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Il personaggio diè amatissimo nella soap napoletana e finalmente torna al centro della trama.era entrata nella soap come domestica di Alberto Palladini, per poi innamorarsi follemente dell’uomo. La loro storia è stata molto travagliata, perché l’avvocato ...

