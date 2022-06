(Di sabato 18 giugno 2022) Onoriamolo in questocon la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia,ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

KattInForma : Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 18 giugno - BabiloniClaudio : RT @SIPFNC: ??SNACK SIPF 2022?? Gli incontri si svolgeranno sottoforma di WEBINAR sulla piattaforma zoom dedicato, l'ultimo venerdì di ogni m… - maxval67 : RT @SIPFNC: ??SNACK SIPF 2022?? Gli incontri si svolgeranno sottoforma di WEBINAR sulla piattaforma zoom dedicato, l'ultimo venerdì di ogni m… - cheaterbag : RT wireditalia 'Giugno è il mese dedicato alla rivendicazione e alla rappresentazione delle persone queer: ecco qua… - wireditalia : Giugno è il mese dedicato alla rivendicazione e alla rappresentazione delle persone queer: ecco qualche consiglio d… -

LevanteNews.it

Diretta/ Diamond League Oslo 2022 video streaming tv: De Grasse vince i 100! Luglio sarà invece ilai Mondiali di atletica leggera in programma a Eugene, di conseguenza la Diamond ...Il penultimo giorno del Festival di Annecy è, da diversi anni,al duo Disney - Pixar , con proiezione del film estivo (in questo caso il lungometraggio su ...aspettare ancora qualcheTrovare l'elenco integrale delle offerte disponibili è estremamente semplice, in quanto basta visitare il portale TIM dedicato e selezionare l'operatore mobile di provenienza al fine di individuare i ...Su Sky arriva un canale interamente dedicato alla saga cinematografica dell'universo fantascientifico creato da Gene Roddenberry.