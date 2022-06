“Un cesso ambulante che farebbe panchina in U23”, clamorosa frase contro il giocatore della Juve (Di sabato 18 giugno 2022) La Juve ha bisogno di nuovi campioni per il futuro, ma in pochi hanno preso con gioia la decisione di rinnovare il contratto a un giocatore. Questi ultimi due anni di Juventus sono stati davvero molto deludenti, per questo motivo molti tifosi non la stanno vivendo nella maniera migliore per certi cambiamenti e decisioni da parte della dirigenza, con la delusione che sicuramente è diventata molto palpabile in tutti i vari ambienti, tanto è vero che un rinnovo ha fatto scattare davvero la rivolta da parte di moltissime persone, accendendo i toni in maniera decisamente eccessiva. Juventus Serie A (LaPresse)Ci sono molti giocatori che vengono considerati solamente come dei rincalzi e come dei gregari, quelli che nel ciclismo verrebbero chiamati quasi come i porta borracce, calciatori che devono cercare in ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 giugno 2022) Laha bisogno di nuovi campioni per il futuro, ma in pochi hanno preso con gioia la decisione di rinnovare il contratto a un. Questi ultimi due anni dintus sono stati davvero molto deludenti, per questo motivo molti tifosi non la stanno vivendo nella maniera migliore per certi cambiamenti e decisioni da partedirigenza, con la delusione che sicuramente è diventata molto palpabile in tutti i vari ambienti, tanto è vero che un rinnovo ha fatto scattare davvero la rivolta da parte di moltissime persone, accendendo i toni in maniera decisamente eccessiva.ntus Serie A (LaPresse)Ci sono molti giocatori che vengono considerati solamente come dei rincalzi e come dei gregari, quelli che nel ciclismo verrebbero chiamati quasi come i porta borracce, calciatori che devono cercare in ...

Pubblicità

davideinno85 : RT @CalabriaViking: Solo la #Juventus poteva rinnovare un cesso ambulante come #DeSciglio PER ULTERIORI TRE ANNI. Un giocatore che farebb… - Matte14217511 : RT @CalabriaViking: Solo la #Juventus poteva rinnovare un cesso ambulante come #DeSciglio PER ULTERIORI TRE ANNI. Un giocatore che farebb… - Rebel2909 : RT @CalabriaViking: Solo la #Juventus poteva rinnovare un cesso ambulante come #DeSciglio PER ULTERIORI TRE ANNI. Un giocatore che farebb… - odiolacciuga : RT @CalabriaViking: Solo la #Juventus poteva rinnovare un cesso ambulante come #DeSciglio PER ULTERIORI TRE ANNI. Un giocatore che farebb… - giorgioghiffo : RT @CalabriaViking: Solo la #Juventus poteva rinnovare un cesso ambulante come #DeSciglio PER ULTERIORI TRE ANNI. Un giocatore che farebb… -