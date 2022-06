Un altro giorno verrà, il nuovo libro di Iva Zanicchi (Di sabato 18 giugno 2022) Iva Zanicchi torna in libreria con Un altro giorno verrà, un romanzo che avvia una saga famigliare ambientata nel Novecento. Non è facile raccogliere tutti i ricordi della propria vita, ma Iva Zanicchi ci prova. Ed è mescolandoli alla fantasia che è nato Un altro giorno verrà, il suo ultimo libro pubblicato da Rizzoli e disponibile da fine maggio in tutte le librerie. Perché la scrittura, per la celebre cantante italiana, è una componente fondamentale della vita. Come ha raccontato all’Ansa: “La gioia che provo quando scrivo non me la dà nemmeno la musica“. Iva Zanicchi. Crediti: InstagramDetto da lei, che ha accumulato almeno undici partecipazioni al Festival di Sanremo dove ha raggiunto un record ancora non superato ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 giugno 2022) Ivatorna in libreria con Un, un romanzo che avvia una saga famigliare ambientata nel Novecento. Non è facile raccogliere tutti i ricordi della propria vita, ma Ivaci prova. Ed è mescolandoli alla fantasia che è nato Un, il suo ultimopubblicato da Rizzoli e disponibile da fine maggio in tutte le librerie. Perché la scrittura, per la celebre cantante italiana, è una componente fondamentale della vita. Come ha raccontato all’Ansa: “La gioia che provo quando scrivo non me la dà nemmeno la musica“. Iva. Crediti: InstagramDetto da lei, che ha accumulato almeno undici partecipazioni al Festival di Sanremo dove ha raggiunto un record ancora non superato ...

Pubblicità

amnestyitalia : #Turchia La polizia ha fatto irruzione nel campus del Politecnico del Medio Oriente (Metu) di Ankara, interrompendo… - rosaroccaforte : RT @LupodiBrughiera: 1/Vi ricordate come avvenne per il #GreenPass? Non è che da un giorno all'altro ci hanno detto: 'se non ti fai il gree… - minsuungiie_ : voglio davvero sapere se conoscete qualcun'altro che si sarebbe comportato allo stesso modo. Chan è unico, è verame… - trashoftrash1 : RT @SpiritoSfranto: JONATHAN BAILEY È IN VACANZA IN ITALIA È STATO A FIRENZE L'ALTRO GIORNO E FORSE ORA È A MILANO IO DEVO AVERE L'OCCASION… - butterflyboned : Non le eimiko con i compleanni uno il giorno dopo dell'altro GAY -