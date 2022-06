Ultime Notizie – Ucraina, Vicepresidente Parlamento: “Patronato culturale potrebbe essere dell’Italia” (Di sabato 18 giugno 2022) Immensa gratitudine, considerazione e fiducia verso il ruolo che l’Italia ha svolto, sta svolgendo e potrebbe svolgere in favore dell’Ucraina sul fronte degli aiuti militari, delle sanzioni economiche contro la Russia, dell’impegno nella ricostruzione del Paese. “Siamo molto grati per la posizione di Draghi che ieri durante l’incontro a Kiev ha confermato che deve essere l’Ucraina a decidere in che ruolo vuole negoziare. E riteniamo che la diplomazia italiana potrebbe essere estremamente utile al tavolo delle trattative di pace, in un coordinamento con i nostri sforzi diplomatici. Ma saremo pronti a negoziare solo quando anche la Federazione russa dimostrerà di esserlo, smettendo di distruggere il nostro paese e di uccidere il nostro popolo”. Lo dice all’Adnkronos Oleksandr ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Immensa gratitudine, considerazione e fiducia verso il ruolo che l’Italia ha svolto, sta svolgendo esvolgere in favore dell’sul fronte degli aiuti militari, delle sanzioni economiche contro la Russia, dell’impegno nella ricostruzione del Paese. “Siamo molto grati per la posizione di Draghi che ieri durante l’incontro a Kiev ha confermato che devel’a decidere in che ruolo vuole negoziare. E riteniamo che la diplomazia italianaestremamente utile al tavolo delle trattative di pace, in un coordinamento con i nostri sforzi diplomatici. Ma saremo pronti a negoziare solo quando anche la Federazione russa dimostrerà di esserlo, smettendo di distruggere il nostro paese e di uccidere il nostro popolo”. Lo dice all’Adnkronos Oleksandr ...

