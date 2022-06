Ultime Notizie – Reggio Emilia, morti due paracadutisti al Campovolo (Di sabato 18 giugno 2022) Due paracadutisti sono morti al Campovolo di Reggio Emilia per un incidente durante un evento. Per stabilire un record avevano effettuato un tentativo di aggancio, ma a causa di una manovra errata le vele si sono intrecciate e sono caduti al suolo. La scuola di paracadutismo sportivo che organizzava la gara, ha riferito su Facebook la dinamica dell’incidente: “Nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimi paracadutisti con migliaia di lanci all’attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione. La quota estremamente bassa e la violenza dell’impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l’avvitamento delle due vele e i due precipitavano al suolo. Gli interventi immediati dei medici presenti in campo con il defibrillatore e il tempestivo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Duesonoaldiper un incidente durante un evento. Per stabilire un record avevano effettuato un tentativo di aggancio, ma a causa di una manovra errata le vele si sono intrecciate e sono caduti al suolo. La scuola di paracadutismo sportivo che organizzava la gara, ha riferito su Facebook la dinamica dell’incidente: “Nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimicon migliaia di lanci all’attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione. La quota estremamente bassa e la violenza dell’impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l’avvitamento delle due vele e i due precipitavano al suolo. Gli interventi immediati dei medici presenti in campo con il defibrillatore e il tempestivo ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - gattopardopievi : Covid, oggi in Italia 34.978 casi (+58,2% in 7 giorni) e 45 vittime ?? - zazoomblog : Ultime Notizie – F1 GP Canada: Alonso il più veloce in terze libere - #Ultime #Notizie #Canada: #Alonso - junews24com : Gatti Juve, l'ex allenatore: «Vi racconto la sua storia. Per arrotondare...» - - zazoomblog : Ultime Notizie – Gas Descalzi: “Offerta superiore a domanda” - #Ultime #Notizie #Descalzi: #“Offerta -