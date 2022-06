Ultime Notizie – Napoli, furgone investe tre passanti: uno dei feriti muore (Di sabato 18 giugno 2022) Tre persone sono state investite dallo stesso furgone nel napoletano. Il primo incidente è avvenuto nel comune di Volla, dove è stata travolta una donna di 40 anni. Poco dopo, a Cercola, la stessa sorte è toccata a un’altra donna di 45 anni e a un uomo di 73 anni che è morto all’ospedale del Mare. E’ al vaglio degli investigatori la posizione di un 29enne e che si trova nella caserma dei Carabinieri a Cercola. Il furgone è stato trovato dai militari della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Tre persone sono state investite dallo stessonel napoletano. Il primo incidente è avvenuto nel comune di Volla, dove è stata travolta una donna di 40 anni. Poco dopo, a Cercola, la stessa sorte è toccata a un’altra donna di 45 anni e a un uomo di 73 anni che è morto all’ospedale del Mare. E’ al vaglio degli investigatori la posizione di un 29enne e che si trova nella caserma dei Carabinieri a Cercola. Ilè stato trovato dai militari della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - TuttoSuMilano : Bollate: Cinema all'aperto (in cuffia). Si parte il 29 giugno - - disinformate_it : RT @sole24ore: ?? 'Ho pensato fosse interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto. Nelle prossime ore andrò in #Russia'. Q… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Manè-Bayern Monaco, Roma, Hellas Verona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - luk_sia : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 36.573 nuovi #casi e 64 #morti -