Ultime Notizie – Mondiali nuoto Budapest 2022, Italia bronzo nella 4×100 sl (Di sabato 18 giugno 2022) La staffeta azzurra della 4×100 stile libero ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto di Budapest con il tempo complessivo di 3.10.95. Oro agli Stati Uniti in 3.09.34 e argento all’Australia in 3.10.80. Alla Duna Arena, gli azzurri Alessandro Miressi,Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo regalano la prima medaglia all’Italia in questo Mondiale. Torna sul podio mondiale la 4×100 stile libero maschile dando continuità all’argento olimpico e al bronzo europeo. Numero di Lorenzo Zazzeri con una terza frazione da 47?35 per il secondo posto che insieme all’apertura di Alessandro Miressi da 48?38 (quinta posizione), seguito da Thomas Ceccon in 47?57 (che risale al quarto posto) e alla chiusura di Manuel Frigo da 47?65 vale il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) La staffeta azzurra dellastile libero ha conquistato la medaglia diaididicon il tempo complessivo di 3.10.95. Oro agli Stati Uniti in 3.09.34 e argento all’Australia in 3.10.80. Alla Duna Arena, gli azzurri Alessandro Miressi,Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo regalano la prima medaglia all’in questo Mondiale. Torna sul podio mondiale lastile libero maschile dando continuità all’argento olimpico e aleuropeo. Numero di Lorenzo Zazzeri con una terza frazione da 47?35 per il secondo posto che insieme all’apertura di Alessandro Miressi da 48?38 (quinta posizione), seguito da Thomas Ceccon in 47?57 (che risale al quarto posto) e alla chiusura di Manuel Frigo da 47?65 vale il ...

