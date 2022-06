Ultime Notizie – “Mamma sono vivo”, le parole del combattente Usa disperso in Ucraina – Video (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo l’emittente russa Rt, Alexander Drueke, insieme a un altro americano, l’ex Marine Andy Tai Huynh, si sono arresi alle forze russe Alexander Drueke, il veterano americano disperso in Ucraina, dove si è recato a combattere al fianco delle forze di Kiev, per addestrare i militari ucraini all’uso delle armi inviate dagli Usa, è vivo. Lo rende noto la famiglia, citando un Video pubblicato in rete. Il sergente risulta scomparso da giorni. Si trovava vicino a Kharkiv. Nel Video, Alexander si rivolge alla madre per dirle che tornerà a casa “il prima possibile”. Il Video è stato pubblicato dopo che l’emittente russa Rt aveva reso noto che Drueke, insieme a un altro americano, l’ex Marine Andy Tai Huynh, si erano arresi alle forze russe. Adnkronos, ENTD, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo l’emittente russa Rt, Alexander Drueke, insieme a un altro americano, l’ex Marine Andy Tai Huynh, siarresi alle forze russe Alexander Drueke, il veterano americanoin, dove si è recato a combattere al fianco delle forze di Kiev, per addestrare i militari ucraini all’uso delle armi inviate dagli Usa, è. Lo rende noto la famiglia, citando unpubblicato in rete. Il sergente risulta scomparso da giorni. Si trovava vicino a Kharkiv. Nel, Alexander si rivolge alla madre per dirle che tornerà a casa “il prima possibile”. Ilè stato pubblicato dopo che l’emittente russa Rt aveva reso noto che Drueke, insieme a un altro americano, l’ex Marine Andy Tai Huynh, si erano arresi alle forze russe. Adnkronos, ENTD, ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 34.978 casi (+58,2% in 7 giorni) e 45 vittime: I dati del bollett… - CorriereCitta : Roma, appartamento va improvvisamente a fuoco: anziana salvata appena in tempo - infoitinterno : Superbonus 110 ultime notizie: cosa succede a chi ha già iniziato i lavori - SampNews24 : Calciomercato Sampdoria, Murru può tornare in Serie B: un club ci pensa -