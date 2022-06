Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 5.298 contagi e 7 morti. A Milano 2.025 casi (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 5.298 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti per un totale di 40.711 decessi da inizio pandemia. Stabili a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 24 unità i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 550. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 2.025. Seguono le province di Brescia (+558), Varese (+480), Monza e Brianza (+432), Como (+338), Bergamo (+294), Pavia (+267), Mantova (+217), Lecco (+152), Cremona (+149), Lodi (+104) e Sondrio (+81). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 5.298 i nuovida Coronavirus, 18 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7per un totale di 40.711 decessi da inizio pandemia. Stabili a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 24 unità i pazienti nei repartiordinari,550. Nel territorio metropolitano dii nuovisono 2.025. Seguono le province di Brescia (+558), Varese (+480), Monza e Brianza (+432), Como (+338), Bergamo (+294), Pavia (+267), Mantova (+217), Lecco (+152), Cremona (+149), Lodi (+104) e Sondrio (+81). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - SilvioTo : @ilmessaggeroit Secondo le ultime notizie ci sarebbero nonnine ucraine che infilano cetrioli ai soldati russi. La T… - Erdsve : BBC CNN Ultime notizie! Putin ha sabotato la bici di Biden per farlo cadere!?????? - CorriereCitta : Roma, operaio cade da un ponteggio: è in pericolo di vita - DaurizioNicola : RT @sole24ore: ?? 'Ho pensato fosse interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto. Nelle prossime ore andrò in #Russia'. Q… -