Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 5.009 contagi e 6 morti. A Milano 1.976 casi (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 5.009 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 27.980 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 17,9%. Scendono a 17, uno in meno rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 21 unità i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 526. In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.976, di cui 919 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Bresca con 563 contagi, Monza e Brianza con 539, Bergamo con 308, Varese con 265 e Pavia con 248. Le province di Como e Lecco registrano 193 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 5.009 i nuovida Coronavirus, 17 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle24 ore sono stati processati 27.980 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 17,9%. Scendono a 17, uno in meno rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 21 unità i pazienti nei repartiordinari,526. In provincia dii nuovisono 1.976, di cui 919 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Bresca con 563, Monza e Brianza con 539, Bergamo con 308, Varese con 265 e Pavia con 248. Le province di Como e Lecco registrano 193 ...

