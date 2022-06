Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 3.157 contagi e 2 morti: bollettino 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 3.157 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale di 17.033 decessi. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 13.689 tamponi, di cui 7.479 molecolari e 6.210 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 23%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 27 (-1 rispetto a ieri). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 672 (-8 rispetto a ieri). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 758 nuovi casi, seguita da Modena a 398, Ravenna a 364, Reggio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 3.157 i nuovida Coronavirus, 182022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2per un totale di 17.033 decessi. Nelle24 ore sono stati processati 13.689 tamponi, di cui 7.479 molecolari e 6.210 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 23%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 27 (-1 rispetto a ieri). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 672 (-8 rispetto a ieri). La situazione deinelle province vede Bologna con 758 nuovi casi, seguita da Modena a 398, Ravenna a 364, Reggio ...

