Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 942 nuovi contagi e 1 morto: bollettino 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) Calabria, Sono 942 i nuovi contagi registrati oggi, 18 giugno, in Calabria secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 3.791 tamponi. Sono 1.205 i guariti e 1 morto (per un totale di 2.642 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -264 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 7).

