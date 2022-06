Ultime Notizie – Covid Italia, “boom pazienti in Pronto soccorso molto preoccupante” (Di sabato 18 giugno 2022) “Stiamo registrando un nuovo, abbastanza travolgente, accesso nei Pronto soccorso di persone con Covid, anche giovani, che, per quanto non gravi, hanno bisogno di respirazione assistita, di semplice ossigeno, ma non gestibile a casa con la scarsa rete che, nonostante la pandemia, abbiamo costruito, e questa situazione sta ricadendo nuovamente sugli ospedali”. Ad esprimere “molta preoccupazione per ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni” è il segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Andrea Filippi, sentito dall’Adnkronos Salute. “Secondo noi – sostiene Filippi – è stata sicuramente sottovalutata questa ondata estiva, perché in qualche modo si pensava che non sarebbe arrivata invece sta arrivando e si sta anticipando uno scenario autunnale, in una situazione in cui i vaccini ancora un po’ reggono, ma desta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) “Stiamo registrando un nuovo, abbastanza travolgente, accesso neidi persone con, anche giovani, che, per quanto non gravi, hanno bisogno di respirazione assistita, di semplice ossigeno, ma non gestibile a casa con la scarsa rete che, nonostante la pandemia, abbiamo costruito, e questa situazione sta ricadendo nuovamente sugli ospedali”. Ad esprimere “molta preoccupazione per ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni” è il segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Andrea Filippi, sentito dall’Adnkronos Salute. “Secondo noi – sostiene Filippi – è stata sicuramente sottovalutata questa ondata estiva, perché in qualche modo si pensava che non sarebbe arrivata invece sta arrivando e si sta anticipando uno scenario autunnale, in una situazione in cui i vaccini ancora un po’ reggono, ma desta ...

