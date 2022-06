Ultime Notizie – Covid in Usa | ok a vaccino per bambini dai 6 mesi

(Di sabato 18 giugno 2022)contro ilanche per idai seid’età negli Stati Uniti. Il via libera all’unanimità dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) per quanto riguarda Moderna e Pfizer. Ora si aspetta la firma del direttore dei Cdc, Rochelle Walensky, ma una volta superato questo passo formale la vaccinazione dei più piccoli potrà iniziare dalla settimana prossima, riferisce la Cnn. Durante il dibattito per l’approvazione della raccomandazione, il dottor Matthew Daley ha ricordato che “ilè la principale causa di morte per malattia infettiva fra 0 e 19 anni e la settima causa di morte in questa fascia di età”. Negli Stati Uniti, ha affermato la dottoressa Veronica McNally, vi sono stati almeno due milioni di minorenni contagiati dalcon ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - PianetaMilan : @acmilan, @AlfredoPedulla: “#Maldini e #Massara meritano rispetto e chiarezza” #ACMilan #Milan #SempreMilan - junews24com : Paredes Juve, si allontana il ritorno in Serie A: le ultimissime da Parigi - - junews24com : Simeone Juve, svolta da Verona: l'Hellas ha preso una decisione. I dettagli - -

Il Sole 24 ORE

Una ragazza di appena 18 anni, Chiara La Spina , è morta nel catanese dopo aver accusato un malore ad una festa. È successo a Fiumefreddo di Sicilia martedì scorso, secondo quanto riportano i giornali ...Auto bloccate e acqua che scorre incessante tra le vie. Questo è ciò che la popolazione di Comiso e Vittoria ha assistito nelleore. Se buona parte dell'Italia ha dovuto affrontare temperature torride al limite dello straordinario, sono diverse le aree del meridione che sono state interessate da un'eccezionale ondata di ... Ucraina ultime notizie. Dopo Mykolaiv Zelensky visita Odessa Ecco una breve spiegazione su cosa si vota scegliendo il sì o il no. = '1654924889' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') AND categoria_news_id = '0' AND b_area_news_id ...Il mercato è appena iniziato, ma le prime ore decisive sono già arrivate. Soprattutto in casa Juve e Inter dove si stanno provando a sistemare i rispettivi ...