Ultime Notizie – Bonus 200 euro disoccupati e pensionati | come richiederlo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 giugno 2022)200in arrivo a luglio non solo per lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche per, stagionali,e percettori del reddito di cittadinanza. Garantito una tantum, quindi una sola volta, a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 35mila, la misura introdotta con il Dl Aiuti interessa oltre 30 milioni di italiani. Ne hanno diritto, infatti: – lavoratori dipendenti;– lavoratori autonomi;–;-percettori di Reddito di cittadinanza;–che nel mese di giugno ricevono l’assegno di disoccupazione o la Naspi;-lavoratori stagionali;-lavoratori domestici., pre-riceveranno ilda 200...