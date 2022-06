Ultime Notizie – Biden cade dalla bici e si rialza: “Tutto ok” (Di sabato 18 giugno 2022) Joe Biden è caduto dalla bicicletta, ma si è subito rialzato. Il piccolo incidente del presidente americano 79enne, come mostra un video della Cnn, è avvenuto mentre faceva una corsa in bici con la moglie Jill e la scorta nei pressi della sua casa al mare nel Delaware. Mentre la first lady girava da una parte, il marito si è diretto dall’altra verso una piccola folla di sostenitori, venuti a salutarlo, ma un piede si è impigliato nei raggi di una ruota ed è caduto a terra. “Tutto ok” ha detto, poi, ha parlato brevemente con i giornalisti ed è risalito in sella. La Casa Bianca, ha riferito la Cnn, ha fatto sapere che il presidente non ha avuto bisogno di cure mediche. Joe e Jill festeggiano questo weekend il loro 45esimo anniversario di matrimonio. Biden era ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Joeè cadutocletta, ma si è subitoto. Il piccolo incidente del presidente americano 79enne, come mostra un video della Cnn, è avvenuto mentre faceva una corsa incon la moglie Jill e la scorta nei pressi della sua casa al mare nel Delaware. Mentre la first lady girava da una parte, il marito si è diretto dall’altra verso una piccola folla di sostenitori, venuti a salutarlo, ma un piede si è impigliato nei raggi di una ruota ed è caduto a terra. “ok” ha detto, poi, ha parlato brevemente con i giornalisti ed è risalito in sella. La Casa Bianca, ha riferito la Cnn, ha fatto sapere che il presidente non ha avuto bisogno di cure mediche. Joe e Jill festeggiano questo weekend il loro 45esimo anniversario di matrimonio.era ...

