Ultime Notizie – Basket, Olimpia Milano campione d’Italia (Di sabato 18 giugno 2022) L’Olimpia Milano è campione d’Italia e conquista il 29esimo scudetto della sua storia. In gara 6 della finale, Milano batte la Virtus Bologna per 81-64 chiudendo la serie per 4-2. La sfida che assegna il tricolore non ha storia: l’Olimpia prende il largo nel primo quarto (29-16) e non si guarda più indietro. Nella formazione di coach Messina brillano in particolare Datome (23 punti) e Shields (15). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) L’e conquista il 29esimo scudetto della sua storia. In gara 6 della finale,batte la Virtus Bologna per 81-64 chiudendo la serie per 4-2. La sfida che assegna il tricolore non ha storia: l’prende il largo nel primo quarto (29-16) e non si guarda più indietro. Nella formazione di coach Messina brillano in particolare Datome (23 punti) e Shields (15). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Andressa sfida la Juventus Women: «È la migliore, ma l'abbiamo raggiunta» - - SerMilan24 : Commento alle ultime notizie (se fossero vere): perdere i giocatori su cui la MMM ha lavorato per mesi sarebbe un… - junews24com : Calciomercato Juve, non solo Di Maria: tre priorità se salta l'argentino - -