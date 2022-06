Ultime Notizie – Atp Queen’s, Berrettini in finale (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini si qualifica per la finale del torneo Atp del Quuen’s, di cui è campione in carica. L’azzurro si è imposto in semifinale, interrotta per pioggia, sull’olandese Botic Van De Zandschulp, in due set con il punteggio di 6-4 e 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Matteosi qualifica per ladel torneo Atp del Quuen’s, di cui è campione in carica. L’azzurro si è imposto in semi, interrotta per pioggia, sull’olandese Botic Van De Zandschulp, in due set con il punteggio di 6-4 e 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Prima visita di Zelensky a Mykolaiv, vicino a Kherson occupata - Il Sole 24 ORE #ucraina… - GloriaSartorio : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 34.978 casi (+58,2% in 7 giorni) e 45 vittime - MariaCostaBonec : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 34.978 casi (+58,2% in 7 giorni) e 45 vittime - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… -