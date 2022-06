Ultime calciomercato | Napoli su Beto | l’Udinese fissa il prezzo del cartellino

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 giugno 2022) Ilresta uno dei momenti più elettrizzanti per i tifosi e gli appassionati di calcio. Quando i campionati si fermano a causa della pausa estiva le società mettono a segno colpi in entrata ed in uscita per rinforzare i propri organici. Tanti nomi e tante voci si rincorrono nei tre mesi di trattativa, ed i tifosi sperano sempre in un colpo da novanta da parte delle proprie squadre del cuore. Ilha iniziato con il botto questa sessione diestivo. Già sicuri gli addii di Insigne e Ghoulam, rimpiazzati tempestivamente da Kvaratskhelia ed Olivera. Ora Giuntoli continua a monitorare vari profili per regalare a Spalletti una rosa che possa essere competitiva su tre fronti. Campionato, Champions League e Coppa Italia dovranno essere alla portata della rosa azzurra, e pertanto potrebbero arrivare acquisti ...