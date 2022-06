(Di sabato 18 giugno 2022), 18 giu. (Adnkronos) - "Avevo chiarito subito che la notizia era priva di fondamento. Quando ho letto quel report, visto che non c'era alcuna lista, che non c'erano i nomi indicati nell'articolo, mi sono assunto la responsabilità di smentire ufficialmente, per frenare la polemica nei confronti delle istituzioni e degli operatori dell'intelligence che dobbiamo preservare da diatribe politiche. Peraltro quel documento non è proprio frutto di attività di intelligence. Era uno dei report, che ilnon ha mai ricevuto, prodotti da un tavolo interministeriale creato dal governo Conte nel 2019, e non conteneva alcuna violazione dei diritti costituzionali dei cittadini". Lo afferma, in un'intervista al 'Giornale', il presidente delAdolfotornando sulle polemiche sulla cosiddetta 'lista dei putiniani ...

PubblicitĂ

TV7Benevento : Ucraina: Urso (Copasir), 'anche a Roma una task force anti-fake news' - - RossFerrazzano : @CorSte1975 @fattoquotidiano Il Governo, chi altri? - GIANELL98587581 : @RaiNews @AleBaracchini @Quirinale @_Carabinieri_ @poliziadistato @GDF @paolopetrecca1 @paolopoggio @Bergaminus… - GIANELL98587581 : @RaiNews @AleBaracchini @Quirinale @_Carabinieri_ @poliziadistato @GDF @paolopetrecca1 @paolopoggio @Bergaminus… - GIANELL98587581 : @RaiNews @AleBaracchini @Quirinale @_Carabinieri_ @poliziadistato @GDF @paolopetrecca1 @paolopoggio @Bergaminus… -

Il Tempo

... per parlare con esponenti della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato di, guerra ibrida, ... "Troppo rumore per nulla", sospira il presidente, Adolfo, che spiega: "Avevo chiarito subito ...Adolfo, presidente del Copasir , è appena rientrato da una importante missione a Washington. Di cosa ... per il delicato momento storico che stiamo vivendo con la guerra in. Con molti temi ... Ucraina: Urso (Copasir), 'anche a Roma una task force anti-fake news' Lo afferma, in un'intervista al 'Giornale', il presidente del Copasir Adolfo Urso tornando sulle polemiche sulla cosiddetta 'lista dei putiniani d'Italia'. Erano notizie provenienti da fonti aperte, ...Una missione negli Usa per incontrare gli omologhi americani al Congresso, le task force dedicate alla disinformazione propalata da Russia e Cina, per parlare con esponenti della Casa Bianca e del Dip ...