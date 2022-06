Ucraina ultime notizie. Prima visita di Zelensky a Mykolaiv, vicino a Kherson occupata (Di sabato 18 giugno 2022) Il capo della squadra negoziale con la Russia sulla guerra ha affermato che l’Ucraina potrebbe riprendere “a fine agosto” i colloqui con i russi. Per Confindustria l'andamento del Pil italiano nel 2° trimestre 2022 è molto incerto, sintesi di dinamiche contrastanti. Nella notte la regione di Odessa è stata attaccata dall’esercito russo con missili da crociera, i razzi sono stati abbattuti dalla contraerea Ucraina. L’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico anche contro la raffineria e le infrastrutture di Kremenchug. La Polonia chiede all’Unione europea un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 18 giugno 2022) Il capo della squadra negoziale con la Russia sulla guerra ha affermato che l’potrebbe riprendere “a fine agosto” i colloqui con i russi. Per Confindustria l'andamento del Pil italiano nel 2° trimestre 2022 è molto incerto, sintesi di dinamiche contrastanti. Nella notte la regione di Odessa è stata attaccata dall’esercito russo con missili da crociera, i razzi sono stati abbattuti dalla contraerea. L’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico anche contro la raffineria e le infrastrutture di Kremenchug. La Polonia chiede all’Unione europea un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

