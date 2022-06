**Ucraina: Tokayev in Russia, 'Kazakistan non riconoscerà indipendenza Donetsk e Luhansk'** (Di sabato 18 giugno 2022) San Pietroburgo, 18 giu. (Adnkronos) - Il Kazakistan non riconoscerà l'indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, come invece ha fatto la Russia alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina. Il Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, in un intervento alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, sul palco accanto a Vladimir Putin, non ha esitato a prendere le distanze dalla Russia. "In generale si calcola che se il diritto all'autodeterminazione fosse attuato in tutto il mondo, invece che 193 Stati ce ne sarebbero più di 500 o 600. E ovviamente ci sarebbe il caos, Per questo non riconosciamo Taiwan, il Kosovo, l'Ossezia del sud o l'Abkhazia. Questo principio di applica Luhansk e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) San Pietroburgo, 18 giu. (Adnkronos) - Ilnonl'delle repubbliche popolari di, come invece ha fatto laalla vigilia dell'invasione dell'Ucraina. Il Presidente del, Kassym-Jomart, in un intervento alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, sul palco accanto a Vladimir Putin, non ha esitato a prendere le distanze dalla. "In generale si calcola che se il diritto all'autodeterminazione fosse attuato in tutto il mondo, invece che 193 Stati ce ne sarebbero più di 500 o 600. E ovviamente ci sarebbe il caos, Per questo non riconosciamo Taiwan, il Kosovo, l'Ossezia del sud o l'Abkhazia. Questo principio di applicae ...

