Ucraina | Pinotti | ' maggioranza lavora a risoluzione unitaria su Draghi in aula'

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "I partiti distannondo a un testo unitario”. La presidente della Commissione Difesa del Senato, Roberta, a Radio Anch'io risponde così chi le chiede se ci saranno degli smarcamenti del Movimento 5 Stelle sulle comunicazioni disull'il prossimo 21 giugno, in vista del Consiglio europeo. "Noi ci focalizziamo sull'aspetto di contrasto politico tra le i partiti italiani, ma in realtà il Consiglio europeo riguarderà la discussione dell'ingresso dell'nell'Unione, le sanzioni alla Russia, i temi economici e anche come continuare ad aiutare l'”.