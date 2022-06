Ucraina | moglie di Zelensky | ' io obiettivo numero 2? Russi sono capaci di tutto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Quando vedi i loro crimini, capisci che forsedavverodi". Risponde così, al Guardian, ladel presidente ucraino Olena Zelenska, sulla possibilità che possa essere, dopo il marito, il secondo bersaglio dei. La first ladyracconta i primi tre mesi di guerra al quotidiano britannico, a partire dalla notte del 24 febbraio, quando ha sentito i primi bombardamenti. "Una sensazione surreale - ha detto nell'intervista - mi sentivo di vivere in una realtà parallela, e ho tenuto uno strano sorriso peril giorno, per non mostrare il panico ai miei figli".