(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministero delle Finanze ucraino comunica di averedalfondi per 1 miliardo di dollari canadesi (pari a 730di euro) “raccolti in conformità con l’accordo ditra”, i fondi saranno “diretti al bilancio statale per finanziare le spese prioritarie, in particolare per garantire priorità sociali e le spese umanitarie”. Si tratta del primo contributodain base al meccanismo definito dal Fondo Monetario Internazionale: ilha durata decennale con un tasso dell’1,69% annuo. Il ministro delle Finanze di, Sergii Marchenko, ha ringraziato il governo canadese per il, sottolineando “il sostegno incrollabile ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: L’Italia vuole l’#Ucraina nell’Ue e che abbia lo status di candidato. Sosterr… - matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’#Ucraina deve di… - carmelaciulla1 : RT @pierofassino: La @EU_Commission raccomanda agli Stati dell'#Ue di riconoscere lo status di candidato a #Ucraina e #Moldova, un segnale… - lifestyleblogit : Ucraina, Kiev ha ricevuto dal Canada prestito da 730 milioni - -

RaiNews

Dallo scoppio del conflitto tra Russia eal recente viaggio in treno di Mario Draghi con Scholz e Macron versoil confronto, moderato dalla giornalista di Repubblica Serenella Mattera, ...Il racconto " Draghi, Scholz e Macron a: "Vogliamo l'nella Ue" Il retroscena ", una risoluzione Onu sul grano per far ripartire i negoziati Il commento " Un treno blindato in ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 114 - Governatore: ogni giorno 30 camion carichi di soldati russi arrivano nel Lugansk - Governatore: ogni giorno 30 camion carichi di soldati russi arrivano nel Lugansk (Adnkronos) – Il ministero delle Finanze ucraino comunica di avere ricevuto dal Canada fondi per 1 miliardo di dollari canadesi (pari a 730 milioni di euro) “raccolti in conformità con l’accordo di pr ...Un’importante dimostrazione di fermezza, coesione e coerenza dell’Unione, un segnale inequivocabile a Putin che questa barbara guerra di aggressione non potrà mai vincerla, ...