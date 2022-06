Ucraina, Kiev ha ricevuto dal Canada prestito da 730 milioni (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministero delle Finanze ucraino comunica di avere ricevuto dal Canada fondi per 1 miliardo di dollari canadesi (pari a 730 milioni di euro) “raccolti in conformità con l’accordo di prestito tra Ucraina e Canada”, i fondi saranno “diretti al bilancio statale per finanziare le spese prioritarie, in particolare per garantire priorità sociali e le spese umanitarie”. Si tratta del primo contributo ricevuto da Kiev in base al meccanismo definito dal Fondo Monetario Internazionale: il prestito ha durata decennale con un tasso dell’1,69% annuo. Il ministro delle Finanze di Kiev, Sergii Marchenko, ha ringraziato il governo canadese per il prestito, sottolineando “il sostegno incrollabile ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministero delle Finanze ucraino comunica di averedalfondi per 1 miliardo di dollari canadesi (pari a 730di euro) “raccolti in conformità con l’accordo ditra”, i fondi saranno “diretti al bilancio statale per finanziare le spese prioritarie, in particolare per garantire priorità sociali e le spese umanitarie”. Si tratta del primo contributodain base al meccanismo definito dal Fondo Monetario Internazionale: ilha durata decennale con un tasso dell’1,69% annuo. Il ministro delle Finanze di, Sergii Marchenko, ha ringraziato il governo canadese per il, sottolineando “il sostegno incrollabile ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: L’Italia vuole l’#Ucraina nell’Ue e che abbia lo status di candidato. Sosterr… - matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’#Ucraina deve di… - StefaniaVaselli : RT @Lollobast: Ricapitolando, mentre tutti i sondaggi indicano che gli italiani non sono convinti dell'invio di armi in ucraina, Draghi, ch… - CesareInvictus : RT @MarceVann: Petro Poroshenko ha ammesso che gli accordi di Minsk che ha negoziato con Russia, Francia e Germania in qualità dipresidente… -