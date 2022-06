Ucraina, Kiev: "Battaglia per Severodonetsk continua" (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Nell'Ucraina orientale, gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni e continuano gli attacchi di artiglieria alle posizioni delle forze di difesa, nonché a obiettivi civili. Il nemico continua a prendere d'assalto Severodonetsk, ma senza successo". Lo scrive lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nel suo rapporto quotidiano su Facebook, secondo il quale, nella direzione di Severodonetsk , "il nemico continua a sparare con artiglieria e lanciagranate a propulsione contro le posizioni delle nostre truppe e le infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Metolkino, Ustynivka e Voronovo. Le battaglie per Severodonetsk continuano. Per migliorare la situazione tattica, le unità nemiche hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Nell'orientale, gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni eno gli attacchi di artiglieria alle posizioni delle forze di difesa, nonché a obiettivi civili. Il nemicoa prendere d'assalto, ma senza successo". Lo scrive lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nel suo rapporto quotidiano su Facebook, secondo il quale, nella direzione di, "il nemicoa sparare con artiglieria e lanciagranate a propulsione contro le posizioni delle nostre truppe e le infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Metolkino, Ustynivka e Voronovo. Le battaglie perno. Per migliorare la situazione tattica, le unità nemiche hanno ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: L’Italia vuole l’#Ucraina nell’Ue e che abbia lo status di candidato. Sosterr… - Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’#Ucraina deve di… - FerdiGiugliano : 'Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace, e sarà l… - Crudeli45198835 : RT @Michele_Arnese: Il premier britannico Boris Johnson, in visita a Kiev per la seconda volta dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina,… - Nino18865453 : RT @lanf64: #Ucraina, #Putin dice che le azioni in #Donbass sono legittime, 'in conformità, con la Carta delle Nazioni Unite' Forse ha let… -