Ucraina | Kiev | ' 323 bambini uccisi e 583 feriti da inizio guerra'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Sono 323 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 583 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.028 istituzioni educative, 209 delle quali sono andate completamente distrutte.

