Ucraina, il ministro degli esteri Dmytro Kuleba a SkyTg 24: “Saremmo felici di accogliere il papa, molte persone lo aspettano” (Di sabato 18 giugno 2022) “L’Ucraina è stata attaccata, è stata una guerra non provocata. La Russia ha attaccato l’Ucraina, la Russia è l’aggressore e l’Ucraina la vittima, questo è chiaro. E la distinzione fra buoni e cattivi sia abbastanza ovvia in questo caso. Saremmo ben felici di accogliere il papa in Ucraina, molte persone lo aspettano, anche persone che non appartengono alla Chiesa cattolica lo stimano, anche a loro farebbe molto piacere una sua visita. Anche se non portasse la pace o la fine della guerra, potrebbe portare un messaggio di pace alle anime che hanno sofferto per questa guerra. Questo sarebbe già un motivo sufficiente per venire e noi lo accoglieremmo in qualunque momento”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) “L’è stata attaccata, è stata una guerra non provocata. La Russia ha attaccato l’, la Russia è l’aggressore e l’la vittima, questo è chiaro. E la distinzione fra buoni e cattivi sia abbastanza ovvia in questo caso.bendiilinlo, ancheche non appartengono alla Chiesa cattolica lo stimano, anche a loro farebbe molto piacere una sua visita. Anche se non portasse la pace o la fine della guerra, potrebbe portare un messaggio di pace alle anime che hanno sofferto per questa guerra. Questo sarebbe già un motivo sufficiente per venire e noi lommo in qualunque momento”. ...

