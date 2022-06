Ucraina, il M5s vuole che il governo si impegni per lo stop all’invio di altre armi: si cerca una mediazione nella maggioranza (Di sabato 18 giugno 2022) L’invio di nuove armi all’Ucraina agita la maggioranza. A pochi giorni dal voto in Aula sulle comunicazioni di Mario Draghi prima del consiglio Ue, l’esecutivo cerca di trovare una mediazione sul testo della risoluzione. Il M5s spinge perché all’interno si prevede lo stop “a ulteriori invii di armamenti”: una richiesta che è stata messa nero su bianco in una bozza, sottoscritta da alcuni senatori vicino a Giuseppe Conte, e che è arrivata sul tavolo dell’esecutivo. Solo “un punto di partenza”, secondo la capogruppo M5s Mariolina Castellone. “Il punto sull’Ucraina sarà inserito lunedì”, ha aggiunto all’agenzia Adnkronos. E “quello che circola è solo uno dei tanti documenti che potevano essere punti di partenza. Ma non è quella la risoluzione a cui stiamo lavorando”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) L’invio di nuoveall’agita la. A pochi giorni dal voto in Aula sulle comunicazioni di Mario Draghi prima del consiglio Ue, l’esecutivodi trovare unasul testo della risoluzione. Il M5s spinge perché all’interno si prevede lo“a ulteriori invii di armamenti”: una richiesta che è stata messa nero su bianco in una bozza, sottoscritta da alcuni senatori vicino a Giuseppe Conte, e che è arrivata sul tavolo dell’esecutivo. Solo “un punto di partenza”, secondo la capogruppo M5s Mariolina Castellone. “Il punto sull’sarà inserito lunedì”, ha aggiunto all’agenzia Adnkronos. E “quello che circola è solo uno dei tanti documenti che potevano essere punti di partenza. Ma non è quella la risoluzione a cui stiamo lavorando”. La ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Alessandro Di Battista, ex attivista del M5s, annuncia sui social che presto andrà in Russia per fare un reportage.… - telodogratis : Armi a Ucraina, “stop invio”: la bozza della risoluzione M5S - RedditCittadini : QUANDO I #COMICI ENTRANO IN #POLITICA LA #POLITICA DIVENTA UNA PAGLIACCIATA VEDI #M5S E IL PAGLIACCIO D'#UCRAINA CH… - LisaTorna : RT @Etruria72: Il M5S, Ei fu! E' solo al servizio di Draghi, infatti vota tutto quello che questo soggetto gli propone: invio armi e denaro… - luc_ma66 : RT @Etruria72: Il M5S, Ei fu! E' solo al servizio di Draghi, infatti vota tutto quello che questo soggetto gli propone: invio armi e denaro… -