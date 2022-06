Ucraina: famiglia, ex sergente Usa Drueke è vivo (Di sabato 18 giugno 2022) L'ex sergente dell'esercito Alexander Drueke, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso in Ucraina questo mese, e' vivo. Lo ha reso noto la famiglia citando un nuovo video che circola ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) L'exdell'esercito Alexander, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso inquesto mese, e'. Lo ha reso noto lacitando un nuovo video che circola ...

Pubblicità

PaoloGentiloni : Oggi abbiamo espresso la nostra opinione positiva sulla richiesta ucraina di diventare paese candidato all’Unione e… - GraziaMontefal2 : RT @PaoloGentiloni: Oggi abbiamo espresso la nostra opinione positiva sulla richiesta ucraina di diventare paese candidato all’Unione europ… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: L'ex sergente dell'esercito Alexander Drueke, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso in Ucraina quest… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: L'ex sergente dell'esercito Alexander Drueke, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso in Ucraina quest… - iconanews : Ucraina: famiglia, ex sergente Usa Drueke è vivo -