Ucraina | ex ministro Interni | ' 37 592 i militari delle forze armate russe uccisi'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Ammontano a "37.592 i militari delle forze armate russe uccisi. 9.457 quelli delle compagnie paramilitari private. 1788 i militari della Guardia Nazionale". Sono i dati sulle perdite russe dall'inizio della guerra, basati su informazioni riservate e diffusi su Telegram dall'ex ministro degli Interni ucraino Arsen Avakov.

