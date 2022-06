Ucraina | ex capo sicurezza polacca | ' attacco russo a Polonia e Paesi Baltici ancora possibile'

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La Russia ha perso la guerra a livello politico e strategico, ma uno scenario di, così come per l', anche per i, lae l'intero Occidente. Se Putin vede che la sua dottrina dell'escalation è efficace, in pochi anni può spostarsi ulteriormente, ad esempio, nel corridoio di Suwalski". Lo ha affermato Stanislav Kozei, exdell'Ufficio per lanazionale della, al media polacco Onet. Il corridoio di Suwalski menzionato è l'area che collega icon lae altridella Nato. Allo stesso tempo, separa la regione di confine di ...

