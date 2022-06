Ucraina | documento del governo in vista del consiglio europeo del 23 giugno M5S | no armi all’Ucraina Ma Di Maio stoppa Conte

Leggi su firenzepost

(Di sabato 18 giugno 2022) ROMA - Il movimento 5 stelle sta preparando una mina alDraghi: ossia una risoluzione nella quale si dice che l'Italia s'impegna a non inviare piùall'. Tutto questo indel voto di martedì dopo la comunicazioni del premier Mario Draghi suldel 23-24sull'. Me i grillini sono spaccatissimi: c'è chi fa la voce grossa, come, e chi, invece, è attaccato alla poltrona della Farnesina, come Di. Che farà di tutto per non far cadere Draghi L'articolo proviene da Firenze Post.