Ucraina, Di Maio: “Italia non è un Paese neutrale” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Italia non è un Paese neutrale. Sembra assurdo che il ministro degli Esteri di un Paese G7 debba dire continuamente che noi non siamo un Paese neutrale e che siamo nella Nato e nell’Ue”. A ribadirlo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un intervento a Gaeta indicando la “parte minoritaria” a cui questa appartenenza va ricordata. Si tratta di tema “da maneggiare con cura”, ha aggiunto. “Rispetto al dibattito politico, che c’è sempre, la politica estera dovrebbe essere tenuta fuori dalle strumentalizzazioni politiche”, ha quindi precisato il ministro. “Ho letto in queste ore che c’è una parte dei senatori della forza politica cui appartengo che avrebbe proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione, che di fatto ci disallinea ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’non è un. Sembra assurdo che il ministro degli Esteri di unG7 debba dire continuamente che noi non siamo une che siamo nella Nato e nell’Ue”. A ribadirlo il ministro degli Esteri Luigi Diin un intervento a Gaeta indicando la “parte minoritaria” a cui questa appartenenza va ricordata. Si tratta di tema “da maneggiare con cura”, ha aggiunto. “Rispetto al dibattito politico, che c’è sempre, la politica estera dovrebbe essere tenuta fuori dalle strumentalizzazioni politiche”, ha quindi precisato il ministro. “Ho letto in queste ore che c’è una parte dei senatori della forza politica cui appartengo che avrebbe proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione, che di fatto ci disallinea ...

