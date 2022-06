Ucraina: Borghi (Pd), 'risoluzione per ok a Draghi e dare forza a pace, fidiamoci di premier' (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "fidiamoci di Draghi: dopo la sua visita congiunta a Kiev con Scholz e Macron ha bisogno di avere il sostegno forte del Parlamento e della sua maggioranza. Ascoltiamo le sue parole e poi votiamo una risoluzione con la quale le approviamo, per dare forza al processo di pace". Così Enrico Borghi della segreteria Pd su twitter. Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "di: dopo la sua visita congiunta a Kiev con Scholz e Macron ha bisogno di avere il sostegno forte del Parlamento e della sua maggioranza. Ascoltiamo le sue parole e poi votiamo unacon la quale le approviamo, peral processo di". Così Enricodella segreteria Pd su twitter.

Pubblicità

borghi_claudio : È molto interessante che Draghi abbia detto che l'Italia vuole l'Ucraina nella UE. Non mi ricordo però in Parlament… - borghi_claudio : Per il sistema di contribuzione UE l'Ucraina diverrebbe percettore di enormi somme e il nostro contributo netto aum… - TV7Benevento : Ucraina: Borghi (Pd), 'risoluzione per ok a Draghi e dare forza a pace, fidiamoci di premier' -… - SAponticelli : RT @CCiliberto80: @borghi_claudio Ma uno dovrebbe riferire in parlamento prima di ogni dichiarazione? Sicuro di essere del mestiere? Ogni p… - TommyBrain : RT @AntonioSocci1: @borghi_claudio Da due mesi Draghi dice questo, impegnandosi a nome dell'Italia. Si è perfino vantato di essere stato il… -