Ucraina: attacco russo con missili contro raffineria di Kremenchuk (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Dmitry Lunin, l'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro la raffineria e le infrastrutture di Kremenchug, nella regione di Poltava. "Kremenchuk è di nuovo sotto attacco nemico. Tra i 6 e gli 8 missili russi hanno colpito raffinerie e infrastrutture. Sono possibili altri attacchi", ha scritto Lunin su Telegram. Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Dmitry Lunin, l'esercitoha lanciato unsticolae le infrastrutture di Kremenchug, nella regione di Poltava. "è di nuovo sottonemico. Tra i 6 e gli 8russi hanno colpito raffinerie e infrastrutture. Sono possibili altri attacchi", ha scritto Lunin su Telegram.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti' amano visitare Kiev 'con zero utilità'. Nuovo at… - JeanGab63523069 : RT @LBasemi: ?? Il presidente della Bielorussia Lukashenko ha mandato un monito preciso all'Ucraina: colpirà Kiev in caso di attacco al ter… - Egaleonis : RT @sole24ore: ?? 'Ho pensato fosse interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto. Nelle prossime ore andrò in #Russia'. Q… - SaCe86 : Affondo di Putin su Usa e Ue 'Sanzioni folli, avete fallito' -