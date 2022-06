(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste ferite in un attaccostico russo sulla città diRih, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto il capo dell'militareValentin Reznichenko. "Abbiamo subito un attaccostico aRih che ha causatoe il ferimento di due persone. I soccorritori stanno lavorando sul posto", ha scritto Reznichenko su Telegram.

Pubblicità

fattoquotidiano : Società di car sharing della quale fino a pochi mesi fa l’ex premier Renzi era consigliere d’amministrazione: il le… - MrNorbert1994 : RT @TV7Benevento: Ucraina: amministrazione regionale, 'missili su Kryvyi Rih, danni e 2 feriti' - - TV7Benevento : Ucraina: amministrazione regionale, 'missili su Kryvyi Rih, danni e 2 feriti' - - lettera_mosca : LE BOMBE DI KHERSON - Attentato a Kherson contro Evgeny Sobolev, capo dell'amministrazione provvisoria russa della… - CharlesLydgate : ••• 'Il piano dell'amministrazione #Biden di vendere 4 droni armabili all'#Ucraina è stato sospeso per paura che le… -

Anche il capo del suo consiglio di, Mykola Chernotytskyi, ha dichiarato: 'Siamo delusi da questa decisione dell'EBU. 'Durante questo mese, un gran numero di persone inha ...... per il momento non si sa se ci sono vittime; lo ha riferito il capo dell'militare ... i razzi sono stati abbattuti dalla contraerea, ha riferito il Comando operativo Sud di Kiev ...Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione mi ...Il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che spera che l'Ucraina possa ospitare l'Eurovision Song Contest il prossimo anno, perchè «La gente ...