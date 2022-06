Tripletta italiana nel fioretto agli Europei di scherma | Garozzo batte in finale Marini | bronzo per Avola

(Di sabato 18 giugno 2022) Storicaper l’Italia nelmaschiledidi Antalya, in Turchia. Meda d’oro per Daniele, che ha battuto inl’altro azzurro Tommasoper 15-9.per Giorgio, che nelladi consolazione ha superato il francese Chastanet. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel fioretto maschile. Nell'apoteosi, il siciliano si mette al collo la prima medaglia d'oro della spedizione azzurra ad Antalya. Per il siciliano è il secondo titolo continentale della carriera, dopo quello vinto nel 2017 a ...Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel fioretto maschile. In finale ha battuto 15-9 l'altro azzurro Tommaso Marini. Medaglia ...Milano, 18 giu. (LaPresse) - Storica tripletta per l'Italia nel fioretto maschile agli Europei di scherma di Antalya, in Turchia. Medaglia d'oro per Daniele ...