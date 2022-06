Trio da leggenda e giovani talenti | perché i Warriors possono vincere ancora

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Draymond Green lo ricorda omettendo quella parola che inizia con la F e non può dire davanti ai suoi figli. "Non lasciateci vincere un f… titolo! Ce l'hanno lasciato vincere. E adesso…". ...Il 25 agosto ci sarà invece Alma Swing e Bireli Lagrene, quartetto di Gipsy jazz che incontrerà Bireli Lagrene,della chitarra. La serata conclusiva sarà a cura del Carlo Colombocon '... Nba, non solo Curry, Thompson e Green: i Warriors possono vincere ancora Il power trio per eccellenza degli anni Novanta torna ... preceduti dai Weezer di Rivers Cuomo. E con 30 anni di leggenda alle spalle, da Dookie e American Idiot. Una festa per tutti, soprattutto ...Il pilota piemontese ha sottolineato il grande equilibrio della MotoGP d'oggi, al termine di una qualifica che l'ha visto ancora protagonista ...