Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia, due paracadutisti si schiantano al suolo (Di sabato 18 giugno 2022) Doppio dramma al Campovolo di Reggio Emilia . Due paracadutisti (di 35 e 51 anni) sono morti dopo essere caduti al suolo. Si indaga sulle cause della Tragedia anche se da una prima ricostruzione i fili... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 giugno 2022) Doppio dramma aldi. Due(di 35 e 51 anni) sono morti dopo essere caduti al. Si indaga sulle cause dellaanche se da una prima ricostruzione i fili...

Pubblicità

fanpage : ULTIM’ORA - Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia Due paracadutisti di 51 e 35 anni sono morti schiantandosi al su… - GazzettaDelSud : Tragedia al #Campovolo di Reggio Emilia, due #paracadutisti si schiantano al suolo - Marilenapas : RT @fanpage: ULTIM’ORA - Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia Due paracadutisti di 51 e 35 anni sono morti schiantandosi al suolo. Per i… - giangio87 : RT @fanpage: ULTIM’ORA - Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia Due paracadutisti di 51 e 35 anni sono morti schiantandosi al suolo. Per i… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ULTIM’ORA - Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia Due paracadutisti di 51 e 35 anni sono morti schiantandosi al suolo. Per i… -