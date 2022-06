Traffico Roma del 18-06-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo veschi nulla da segnalare al momento sulle strade della capitale sta terminando la manifestazione in piazza del Popolo mentre inizia in piazza dei Santi Apostoli e fino alle 20 non si escludono rallentamenti in via Cesare Battisti altri due importanti eventi concluderanno la giornata dalle 21:30 in centro si svolgerà una gara podistica alla We run Rome con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali Il ritrovo è alle 18 il percorso via del Corso Piazza di Spagna Piazza del Popolo è il pin su maltese almeno 7000 persone ed alle 15 chiudere a via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia poi alle 20:30 sarà chiuso alil percorso di gara il termine della manifestazione previsto per le 23 circa per l’occasione saranno deviati 36 linee ...