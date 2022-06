Totti: «Roma, Matic per puntare alla Champions League» (Di sabato 18 giugno 2022) Le parole di Totti, intervistato da Sky Sport: «Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra» Intervistato da Sky Sport, Francesco Totti ha parlato dell’arrivo di Matic alla Roma e non soltanto. Di seguito le sue parole. Matic – «Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni». IBRAHIMOVIC – «Certo, se l’entità finale è di 6-7 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Le parole di, intervistato da Sky Sport: «Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra» Intervistato da Sky Sport, Francescoha parlato dell’arrivo die non soltanto. Di seguito le sue parole.– «Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire aserve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. Lavuolesoprattutto a tornare in, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni». IBRAHIMOVIC – «Certo, se l’entità finale è di 6-7 ...

