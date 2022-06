Torna a Milano il Festival DiverCity | per riflettere sui temi legati alla diversità

(Di sabato 18 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dal 24 Giugno a Base,, arriva la quinta edizione di, appuntamento che nasce dvolontà di condividere le esperienze vissute dai fondatori dell’omonima associazione, che ha come obiettivo il superamento di ogni forma di discriminazione dettata dal colore della pelle, dalle scelte sessuali e della disabilità. Tre giorni di talk, workshop, performance ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

AngeloCiocca : Mentre la Lagarde annuncia l’ennesima stretta sui tassi le Borse europee affondano. Milano tra le peggiori continua… - BnB_Ferroviere : Mercoledì 22 giugno dalle 21.00 nella splendida Corte Ducale del Castello Sforzesco #TheClassicalExperience torna a… - Max_Mainardi : ??Domani a #Milano,per la Piazza d’Armi e non solo: basta consumo di suolo! ??Perché vogliamo alberi veri che pulisca… - eventiatmilano : Mercoledì 22 giugno dalle 21.00 nella splendida Corte Ducale del Castello Sforzesco #TheClassicalExperience torna a… - PuntoFlamenco : Torna il Milano Flamenco Festival 2022 tra tradizione e futuro - Il Sole 24 ORE -

Agenzia ANSA

La quarta imperdibile edizione del Novara Dance Experienceal Teatro Coccia dal 21 al 25 giugno 2022, in cinque intense giornate all'insegna dell'...primi ballerini del Teatro alla Scala di,...... ieri è stato registrato aun vertice tra Monza e Cagliari . I biancorossi sono sulle tracce ... Per l'attacco, invece,di moda Adam Ounas : l'algerino ha rifiutato il rinnovo di contratto ... Equitazione: torna Milano Jumping Cup all'Ippodromo San Siro Dal 24 Giugno a Base, Milano, arriva la quinta edizione di Festival DiverCity, appuntamento che nasce dalla volontà di condividere le esperienze vissute dai fondatori dell’omonima associazione, che ha ...Neil Barret collezione Primavera/Estate 2023 guarda 227 • di Stile e trend Milano Fashion Week ... Moschino e Gucci Vetements, torna a sfilare l'abbigliamento non binario: ma perché i modelli ...