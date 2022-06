“Ti amo” | Fedez | la dichiarazione d’amore solo per LEI E Chiara? – FOTO

(Di sabato 18 giugno 2022) Cosa succede di preciso in casa-Ferragni? Il rapper appare in “estasi” e sulle nuvole senza la sua metà. Ci sono forse cose che non sappiamo sui due? Il rapper… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

giadaabruno7 : RT @_saviigram_: L'Italia è il paese che amo ? @Fedez - PiaTagliafierro : RT @_saviigram_: L'Italia è il paese che amo ? @Fedez - stesofii : RT @_saviigram_: L'Italia è il paese che amo ? @Fedez - Jamesscabo03 : RT @_saviigram_: L'Italia è il paese che amo ? @Fedez - eleonoraricetti : RT @_saviigram_: L'Italia è il paese che amo ? @Fedez -

Marida Caterini

Dopo Gabbani è stato il turno di Noemi in diretta da Cisternino per cantare la canzone che ha presentato a Sanremo 2022 'Tinon lo so dire' (Aggiornamento Adriana Lavecchia), Tananai e Mara ...La contaminazione del corsivo parlato a tutti gli strati della cultura della Gen Z, grazie all'amplificazione del social TikTok è stata inevitabile: daa Madame , cantanti di corsivo, prima ... Concerto Love Mi Italia 1, il 28 giugno in diretta l’evento organizzato da Fedez e J-Ax Fedez in giro per Milano in bici con i figli. La cargobike di Fedez a Milano. La cargobike è l'originale bicicletta elettrica già provvista di trasportino. È proprio ciò che ha dimostrato Fedez in gir ...Del resto sappiamo il potere che hanno oggi gli influencer e Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, sono tra i più amati e seguiti nel nostro Paese. Fonte: Instagram. Seguici su Telegram | Instagram | Fa ...