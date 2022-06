Thiem | «I vicini hanno chiamato la polizia perché pensavano che stessi girando un porno Mi stavo allenando»

(Di sabato 18 giugno 2022) Dominicurla quando gioca a tennis. E se lo fa in campo (sempre meno, visto che non riesce a recuperare dagli infortuni: non sarà nemmeno a Wimbledon) va tutto bene. I problemi nascono quando si allena a Traiskirchen, una tranquilla cittadina dell’Austria. Isi preoccupano: quegli strani versi, quei gemiti? Che fa là dentro il ricco tennista? Mica starà facendo un… ela. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista alla stazione radiofonica O3. Lalocale si è presentata a casa di. Una volta lì, ha potuto verificare che i “suoni” erano il prodotto dell’allenamento del due volte finalista del Roland Garros. “Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco anche, ...

di polizia che sono andati a casa sua per alcune particolari lamentele dei vicini, che avevano contattato i poliziotti per fermare quelle che sembravano essere riprese di film per adulti. Thiem si è presentato alla porta e ha spiegato la situazione.