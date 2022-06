Thiem fa arrabbiare i vicini con i gemiti eccessivi | gli strani rumori e il sospetto sui film hard

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) Dominicha confermato che non giocherà a Wimbledon, ma è al centro di un caso che fa sorridere. Il tennista austriaco, alla prese da un anno con problemi fisici, in particolare al polso, ha trovato comunque il modo di far parlare e scrivere di sé. Divertente quanto accaduto di recente a, nella sua Traiskirchen, una cittadina dell'Austria dove si sta allenando per tornare al meglio nel circuito. Il tennista, come lui stesso ha raccontato, stava girando un documentario sul suo recupero dall'infortunio ma ihanno chiamato la Polizia per i troppi, credendo chestesse girando unporno. «Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco, anche perché, a volte, quando mi alleno, urlo molto e faccio...